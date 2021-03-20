Станом на ранок 20 березня в Україні зареєстрували 15 292 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, 797 – у дітей і 367 – у медиків.
Про це йдеться у свіжих даних МОЗ.
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За минулу добу в лікарні з ускладненнями госпіталізували 4 369 людей, водночас 3 374 виписали. 260 хворих у п’ятницю, на жаль, померли; 5190 вдалось одужати.
За весь час пандемії в Україні 1 535 218 людей захворіли, 1 253 972 з них одужали, а 29 775 померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
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