У лідерах за кількістю нових хворих Львівська й Дніпропетровська області. У столиці минулої доби виявили понад 1 тис. нових хворих на COVID-19.

Станом на ранок 20 березня в Україні зареєстрували 15 292 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, 797 – у дітей і 367 – у медиків.

Про це йдеться у свіжих даних МОЗ.

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За минулу добу в лікарні з ускладненнями госпіталізували 4 369 людей, водночас 3 374 виписали. 260 хворих у п’ятницю, на жаль, померли; 5190 вдалось одужати.

За весь час пандемії в Україні 1 535 218 людей захворіли, 1 253 972 з них одужали, а 29 775 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

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У столиці минулої доби виявили 1 тис. 070 хворих на COVID-19, 19 людей померли. Про це Київський міський голова Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«1 тис. 070 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 3 тис. 34 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 тис. 203», - повідомив Кличко.

За його словами, серед нових хворих - 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 року, а також 41 дівчинка від 3 днів до 17 років і 21 хлопчик від 2 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 126 пацієнтів.

Одужали минулої доби 541 людина. Загалом коронавірус подолали 101 тис. 345 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (191), Дарницькому (177) та Оболонському (143) районах», - зазначив міський голова.

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Автори: Яна Ставська, Бредіхіна Ганна