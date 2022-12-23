До рук журналістів потрапив протокол закритого засідання китайського МОЗ.

Китай захлеснула найбільша хвиля заражень COVID-19 за весь період пандемії – до 37 млн нових випадків на добу. Про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, що на закритому засіданні Національної комісії охорони здоров'я Китаю в середу була озвучена неофіційна статистика захворюваності коронавірусом.

Згідно з протоколом цього засідання, за один день на початку цього тижня в Китаї заразилися до 37 мільйонів осіб. Загалом за перші 20 днів грудня в країні, ймовірно, захворіли 248 мільйонів людей, тобто близько 18% населення.

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Ймовірною причиною таких вражаючих темпів зараження видання називає недавнє рішення Пекіна про різке скасування карантинних обмежень. Це могло призвести до безперешкодного поширення високозаразних версій штаму Омікрон в умовах низького рівня природного імунітету серед китайців.

"Як китайський регулятор охорони здоров'я прийшов до своєї оцінки, неясно, оскільки на початку цього місяця країна закрила свою колись повсюдну мережу кабін для тестування ПЛР", – пише видання.

Дані про кількість смертей у згаданому протоколі закритого засідання не вказані.

Слід зазначити, що наведені журналістами цифри абсолютно не узгоджуються з офіційною статистикою, яку щодня публікує МОЗ Китаю. Там стверджують, що добовий рівень захворюваності в країні становить близько 2-3,7 тисяч випадків.

Коронавірус в Китаї

Хоча Китай був першою країною, яка зіткнулася з епідемією коронавірусу ще наприкінці 2019 року, завдяки введенню жорсткого карантину, ситуація із захворюваністю в цій країні була відносно швидко взята під контроль.

У наступні три роки жорсткі карантинні обмеження в Китаї продовжували діяти. Однак на тлі погіршення економічної ситуації в країні і втоми від цих обмежень в Китаї спалахнули масові протести.

Влада пішла на поступки протестувальникам і зняла багато з існуючих карантинних обмежень. Після цього захворюваність коронавірусом в країні різко пішла вгору.

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