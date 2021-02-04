Наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

Про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ буде постійно перебувати в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.

Читайте такожКарантин в Україні планують продовжити й після квітня

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що уряд найближчими днями ухвалить рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко