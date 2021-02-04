Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".
Про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.
"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ буде постійно перебувати в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.
Читайте такожКарантин в Україні планують продовжити й після квітня
Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що уряд найближчими днями ухвалить рішення про повернення до адаптивного карантину.
Адаптивний карантин в Україні
Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.
Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.
Коронавірус в Україні та світі: останні новини
- Степанов розповів про переговори з іншими країнами щодо поставки надлишків вакцин від COVID-19
- У МОЗ назвали точну дату початку вакцинації від COVID-19
- Україну чекає ще кілька хвиль COVID-19: інфекціоніст розповів, коли почнеться ріст захворюваності
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram