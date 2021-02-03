При адаптивному карантині в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідемічної небезпеки - зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.

Найближчими днями уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Епідемічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної небезпеки - зелений, жовтий, помаранчевий або червоний. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення, але до того я попрошу МОЗ активно прокомунікувати можливі зміни, аби не виникало питань щодо критеріїв, за якими буде визначатися той або інший колір для окремих регіонів", - заявив він.

25 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про імовірність повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин в Україні

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.

Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.

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Автор: Леся Лещенко