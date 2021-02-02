Стало відомо, коли Кабінет міністрів розгляне поділ України на карантинні зони.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у МОЗ.
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Як зазначив співрозмовник журналістам, повернення до адаптивного карантину заслухають завтра, 3 лютого.
«Завтра на засіданні Кабінету міністрів повинні розглянути постанову про поділ на зони», – цитує видання співрозмовника.
За його словами, експерти поки узгоджують остаточний поділ.
25 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про імовірність повернення до адаптивного карантину.
Адаптивний карантин в Україні
Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки зростання випадків інфікування.
Таким чином, у кожній з епідеміологічних зон встановлять різні карантинні обмеження. Найм’якіші – у "зеленій" зоні, найбільш жорсткі очікують регіони "червоної" зони.
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