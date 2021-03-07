Найбільшу увагу науковців привертають два штами, виявлені у Великій Британії та Південній Африці, але тривогу викликають й три нові штами, які виявили у Бразилії, Нью-Йорку та Каліфорнії.

Американські вчені розповіли про можливі небезпеки трьох нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на USA Today.

Читайте такожНа вакцинацію від COVID-19 за 5 днів записалися понад 155 тисяч українцівАмериканські лікарі та дослідники закликають громадян не припиняти дотримуватись протиепідемічних заходів, адже нові штами можуть становити особливу небезпеку.

Зокрема, якщо ці різновиди коронавірусу виявляться більш заразними й стійкими до вакцин, це може відкотити назад увесь поступ у боротьбі проти пандемії, повідомила директорка американського Центру з контролю та запобігання захворювань Рошель Валенськи.

Зараз найбільшу увагу науковців привертають два штами, виявлені у Великій Британії та Південній Африці, але тривогу викликають й три нові штами, які виявили у Бразилії, Нью-Йорку та Каліфорнії.

Мутація вірусу, яку вперше виявили у Бразилії й назвали P.1, вже зафіксована у шести американських штатах та Японії. Цей різновид підтвердили у багатьох людей, які вже одужали після коронавірусу, що підвищує занепокоєння про те, що цей штам може призводити до повторного інфікування через його стійкість до антитіл.

Інший різновид коронавірусу B.1.526 виявили спершу у Нью-Йорку та прилеглих штатах. Як і бразильська мутація, цей штам, підозрюють вчені, може виявитись більш стійким до певного курсу лікування і вакцин.

Каліфорнійський штам, що називають B.1.427 або B.1.429, за попередніми висновками, може призводити до підвищеного ризику серйозних ускладнень або смертності. Зокрема, із поширенням цього різновиду пов'язують складну ситуацію у відділеннях інтенсивної терапії штату.

Водночас дослідники кажуть, що навіть із такими мутаціями, що роблять вакцини менш ефективними, щеплення все одно продовжують бути надзвичайно важливими, адже надають певний рівень захисту.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського заявив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

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Автор: Вікторія Токарєва