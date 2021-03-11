Плівку, яка вбиває коронавірус, почали клеїти на поручні громадського транспорту чеського міста Ліберець.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За словами розробників, такий експеримент - це майже 100% захист, ще й економія на дезінфекції салонів.
На плівці є мікрокерамічні кульки цинку, які у реакції із повітрям знищують мембрани плісняви, бактерій та вірусів, серед них і COVID-19.
"Ми проводили тести саме на коронавірус у французькій лабораторії, де плівка і виробляється. В результаті експериментів за годину на поверхні без плівки залишається приблизно 99% вірусу, а з плівкою - лише 4%. Обклеїти один трамвай коштує близько 2,5 тисячі гривень. Натомість є суттєва економія на щоденній дезінфекції", - розповів один з ініціаторів експерименту.
Самі пасажири до таких ініціатив ставляться по-різному, але ініціативою вже зацікавилися у інших містах Чехії.
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