На плівці є мікрокерамічні кульки цинку, які у реакції із повітрям знищують мембрани плісняви, бактерій та вірусів.

Плівку, яка вбиває коронавірус, почали клеїти на поручні громадського транспорту чеського міста Ліберець.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами розробників, такий експеримент - це майже 100% захист, ще й економія на дезінфекції салонів.

На плівці є мікрокерамічні кульки цинку, які у реакції із повітрям знищують мембрани плісняви, бактерій та вірусів, серед них і COVID-19.

"Ми проводили тести саме на коронавірус у французькій лабораторії, де плівка і виробляється. В результаті експериментів за годину на поверхні без плівки залишається приблизно 99% вірусу, а з плівкою - лише 4%. Обклеїти один трамвай коштує близько 2,5 тисячі гривень. Натомість є суттєва економія на щоденній дезінфекції", - розповів один з ініціаторів експерименту.

Самі пасажири до таких ініціатив ставляться по-різному, але ініціативою вже зацікавилися у інших містах Чехії.

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Автор: Денис Прядко