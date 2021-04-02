У Британії загалом використали 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Британський регулятор підтвердив ще 30 випадків утворення тромбів після щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca.

Про це пише Reuters.

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У четвер зареєстрували ще 22 повідомлення про тромбоз церебральних венозних синусів головного мозку і ще 8 інших випадків згортання, пов’язаних з низьким рівнем тромбоцитів з 18,1 мільйона введених доз.

Агентство з регулювання лікзасобів і товарів медичного призначення заявило, що не отримувало таких повідомлень про утворення кров’яних згустків після застосування вакцини BioNTech SE і Pfizer Inc.

При цьому експерти досі вважають, що переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують будь-який можливий ризик утворення тромбів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

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Автор: Яна Ставська