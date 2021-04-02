Наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин немає, кажуть експерти.

У Німеччині рекомендували утриматися від другого щеплення вакциною AstraZeneca людям до 60 років.

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Про це інформує Reuters з посиланням на висновки комісії з вакцин STIKO.

Раніше цього тижня Німеччина заявила, що вакцину AstraZeneca варто вводити тільки людям віком від 60 років через рідкісні, але серйозні побічні ефекти тромбоемболії. Пізніше експерти зробили окрему рекомендацію для молодих людей, які вже отримали першу дозу.

В оновленій рекомендації STIKO повідомляє, що наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин немає.

«Поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям віком до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого уколу», – цитує агентство комісію.

Вакцини з матричною РНК – Pfizer-BioNTech і Moderna.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

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Автор: Яна Ставська