У країні взяли до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії про можливі побічні ефекти.

Ще одна країна призупинила застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Йдеться про Нідерланди.

Читайте такожЄврокомісія відреагувала на закиди щодо несправедливого розподілу вакцин проти COVID-19Як повідомляється на сайті уряду, рішення було ухвалено в якості запобіжного заходу через повідомлення про можливі побічні ефекти від цього препарату.

Зокрема, ухвалюючи його, нідерландське управління з лікарських засобів взяло до уваги дані, які надійшли з Норвегії та Данії про можливий зв'язок між утворенням тромбів і ін'єкції вакцини. Офіційних доказів поки що немає.

Також наголошується, що жодного подібного випадку в самих Нідерландах зафіксовано не було.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca.

Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому влада Німеччини та Франції назвали такі дії необґрунтованими й закликали продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Катерина Шварц