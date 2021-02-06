В Іспанії частково заборонили використання вакцини AstraZeneca / фото REUTERS
Міністерство охорони здоров’я Іспанії прийняло рішення дозволити використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca тільки для людей від 18 до 55 років.
Причини такого рішення не повідомляються, повідомляє RTE.
Перші партії цієї вакцини мають надійти до Іспанії в найближчі вихідні. Першими препарат отримають медики та соціальні працівники.
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Вакцинація в Іспанії
Вакцинація в Іспанії стартувала 27 грудня 2020 року. У країні використовуються препарати виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.
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