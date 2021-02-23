Перша партія вакцини вже прямує до України з Індії.

Вчора Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Як зазначає МОЗ, вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована. Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів", - йдеться в повідомленні.

Вакцина AstraZeneca в Україні

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

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Автор: Леся Лещенко