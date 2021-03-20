Вакцина отримала дозвіл на екстрене застосування у 70 країнах, крім США.

Науковці вивчають щонайменше 18 повідомлень про утворення тромбів у вакцинованих від коронавірусу людей препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

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Європейські дослідники висунули одну з теорій, що вакцина у деяких рідкісних випадках викликає утворення незвичайних антитіл; інші намагаються зрозуміти, чи пов’язані ці випадки з протизаплідними пігулками.

Проте вчені зауважують, що остаточних доказів цьому немає.

Більшість випадків стосується жінок у Європі. Два випадки зареєстровані в Індії.

Професор норвезької університетської лікарні Осло Паал Андре Холм, який лікував трьох медиків з тромбами після вакцинації, заявив на прес-конференції у четвер, що «ми зробили відкриття, котре зможе пояснити клінічне прогресування пацієнтів».

Фахівець попередив, що результати будуть попередніми: «Це тільки початок наших досліджень».

Водночас у Європі з’ясовують, чому ці випадки стосувалися жінок молодого віку, і чи причетна до них AstraZeneca. Вакцина отримала дозвіл на екстрене застосування у 70 країнах, крім США.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Автор: Яна Ставська