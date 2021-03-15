На сьогодні виробник ліків повідомляв про 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки легеневої емболії.

У AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

Читайте такожНа вакцинацію від коронавірусу записалися вже майже 250 тисяч українцівПро це пише Reuters.

Дослідження компанії, яке охопило понад 17 мільйонів людей, вакцинованих у Великобританії та Європейському Союзі, відбулося після того, як органи охорони здоров'я в деяких країнах припинили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові.

«Ретельний огляд усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей, щеплених вакциною COVID-19 AstraZeneca у Європейському Союзі та Великобританії, не виявив доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії у будь-якому віці, групі, статі, партії або в будь-якій конкретній країні», - зазначили в компанії.

На сьогодні виробник ліків повідомляв про 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки легеневої емболії.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca.

Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Людмила Жерновська