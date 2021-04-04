Раніше там зіпсували партію вакцини проти COVID-19 на 15 мільйонів доз.

Адміністрація президента США Джо Байдена передала під контроль американської Johnson & Johnson завод у Балтиморі, де виробляються вакцини проти COVID-19, і зупинила там виробництво британо-шведської AstraZeneca.

Про це повідомили високопоставлені джерела газети The New York Times, пише "Українська правда".

Читайте такожМісця закінчуються: лікарні заповнені COVID-хворими майже у всій країніЙдеться про підприємство біотехнологічної компанії Emergent BioSolutions. Раніше на цьому заводі вироблялися вакцини проти коронавірусної хвороби Johnson & Johnson та британо-шведської компанії AstraZeneca. Тепер виробництво другої зупинено.

Зазначається, що такий захід має допомогти уникнути плутанину в майбутньому.

Johnson & Johnson підтвердила цю інформацію, заявивши, що "бере на себе повну відповідальність" за вакцину, вироблену на заводі в Балтіморі.

Проблеми з вакциною на заводі в Балтиморі

Приводом для зупинки виробництва AstraZeneca стала помилка, якої нещодавно припустилися на заводі. За інформацією NYT, там змішали інгредієнти двох вакцин.

Внаслідок цього зіпсованими виявилися 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Інформація про помилку з'явилася на тлі відмови низки європейських країн від вакцини AstraZeneca через випадки утворення тромбів і порушення згортання крові у вакцинованих.

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Автор: Катерина Комолова