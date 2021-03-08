Володимир Путін і Башар Асад / REUTERS
Башар Асад і його дружина Асма отримали позитивні тести на коронавірус.
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Про це повідомляє DW, посилаючись на офіційну заяву сирійського уряду.
Зазначається, що стан здоров'я пари задовільний і стабільний, вони здали ПЛР-тести після появи м'яких симптомів.
Асад продовжить роботу віддалено, з домашнього карантину, який триватиме два або три тижні.
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