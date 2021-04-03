До списку знову потрапила Норвегія.

Білорусь виключила Ізраїль, Португалію та Домініканську Республіку з переліку країн, після прибуття з яких потрібно дотримуватися самоізоляції протягом десяти днів.

При цьому до списку знову потрапила Норвегія. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

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«З урахуванням епідеміологічних ризиків, що формуються в інших країнах, в тому числі рівня і динаміки захворюваності, а також вжитих в країні заходів у відповідь, актуалізовано перелік країн, в яких реєструються випадки інфекції COVID-19», - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства.

Коронавірус в Білорусі: що відомо

У Білорусі з початку пандемії виявили понад 324 тис. хворих на коронавірус, за цей час в країні померли 2267 осіб з діагностованим COVID-19.

З 1 жовтня 2020 року там йде вакцинація добровольців російським препаратом «Супутник V» в рамках постреєстраційних досліджень.

Країна офіційно зареєструвала вакцину другою після Росії.

Також білорусів почали прищеплювати препаратом китайської компанії Sinopharm.

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Автор: Олена Коваленко