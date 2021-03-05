37% опитаних вважають, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає.

Більш ніж половина опитаних громадян України - 56% - підтримують запровадження жорсткого карантину у разі суттєвого зростання захворюваності на COVID-19.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 2-3 березня.

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Згідно з результатами, 37% опитаних вважають, що рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% - зменшується.

Крім того, 56% опитаних підтримують запровадження жорсткого карантину якщо захворюваність на COVID-19 суттєво зростатиме. 41% - протилежної думки.

Дві третини опитаних підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% - не заперечують проти закриття спортзалів, 52% - шкіл, 47% - дитсадків. Натомість майже 80% опитаних проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Як проводилося опитування

Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

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Автор: Костянтин Гончаров