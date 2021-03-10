Законопроект діятиме у період карантину.

Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким передбачено збільшення обсягу безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" прийнято на засіданні уряду.

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Документом передбачається, що його дія розповсюджується на період карантину.

Рішення схвалено без обговорення.

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Леся Лещенко