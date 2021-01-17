Бразильський регулятор вирішив, що запит на реєстрацію не задовольняє мінімальним критеріям.

Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії відхилило на екстрене використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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Як повідомляє TJournal, запит на екстрене використання 10 мільйонів доз "Спутника V" був поданий бразильською фармкомпанією Uniao Quimica і Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ). Препарат планували поставити до Бразилії в першому кварталі 2021 року.

Бразильський регулятор вирішив, що запит не задовольняє мінімальним критеріям. Серед причин назвали відсутність дозволу на проведення третьої фази клінічних випробувань і питання, що стосуються методів виробництва.

Водночас РФПІ назвав недостовірною інформацію про відмову Бразилії від прискореної реєстрації вакцини. За даними Фонду, бразильська влада запросила додаткову інформацію, яку йому нададуть найближчим часом. Раніше РФПІ заявляв, що має намір поставити в країну в 2021 році 150 мільйонів доз препарату.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Спутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Проте Путін в січні назвав російську вакцину від коронавірусу кращою в світі і затребував почати масову вакцинацію в РФ.

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Автор: Дмитро Захаров