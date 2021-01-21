Одна з лабораторій Польщі, які здійснюють детальне дослідження вірусу у позитивних зразках тестів, повідомила про виявлення "британського" штаму у пацієнта з Малопольського воєводства.
Читайте такожБританські вчені припускають, що люди, які перехворіли на COVID-19, можуть передавати його іншимЛабораторія genXone заявила про це у своєму Twitter, передає ЄвроПравда.
Британський штам виявили в одному зі 100 зразків від людей з усієї країни, переданих лабораторії для ретельнішого дослідження.
Матеріал, у якому виявили мутований вірус, належить пацієнту або пацієнтці з Малопольського воєводства.
Дослідницький відділ компанії займається розшифровкою геному вірусу, щоб відстежувати його варіанти.
Міністерство охорони здоров'я ще не надавало свій коментар.
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