За словами Мелінди Сіммонс, будь-яке припущення, що вакцина CoviShield, що використовується в Україні, відрізняється за формулою з Oxford-AstraZeneca, є «категорично неправильним».

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що вакцини CoviShield і Oxford-AstraZeneca від COVID-19 є ідентичними.

Про це Сіммонс повідомила у Twitter.

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«Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 CoviShield і вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. CoviShield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії», - зазначила вона.

За словами дипломатки, будь-яке припущення, що вакцина CoviShield, що використовується в Україні, відрізняється за формулою з Oxford-AstraZeneca, є «категорично неправильним».

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров