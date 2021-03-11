Середній показник смертності від "британського" штаму коронавірусу, випадки якого офіційно підтверджені в Україні, вищий на 64% за показники щодо інших штамів.
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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.
"Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вищий на 64% за показники щодо інших штамів", - заявив він.
За його словами, найближчими тижнями динаміка захворюваності лише погіршиться.
Він нагадав, що за прогнозом Національної академії наук України, у найближчі 15-20 днів кількість нових випадків наблизиться до позначки у 10 тис., а смертність від COVID-19 може досягнути пікових значень осінньої хвилі. Відповідно, зростатиме і завантаженість медичної системи.
Нова хвиля епідемії коронавірусу в Україні
- Минулої доби в Україні було виявлено 9 тис. 084 нових хворих на COVID-19, серед яких 442 дитини та 348 медпрацівників.
- За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 425 тис. 522 осіб, одужали – 1 млн 210 тис. 246 особи, померли – 27 тис. 685, проведено ПЛР-тестувань – 7 млн 235 тис. 711.
- 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.
- У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту COVID-19 з наявними характерними мутаціями.
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