За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, найближчими тижнями динаміка захворюваності лише погіршиться.

Середній показник смертності від "британського" штаму коронавірусу, випадки якого офіційно підтверджені в Україні, вищий на 64% за показники щодо інших штамів.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вищий на 64% за показники щодо інших штамів", - заявив він.

За його словами, найближчими тижнями динаміка захворюваності лише погіршиться.

Він нагадав, що за прогнозом Національної академії наук України, у найближчі 15-20 днів кількість нових випадків наблизиться до позначки у 10 тис., а смертність від COVID-19 може досягнути пікових значень осінньої хвилі. Відповідно, зростатиме і завантаженість медичної системи.

Нова хвиля епідемії коронавірусу в Україні

Минулої доби в Україні було виявлено 9 тис. 084 нових хворих на COVID-19, серед яких 442 дитини та 348 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 425 тис. 522 осіб, одужали – 1 млн 210 тис. 246 особи, померли – 27 тис. 685, проведено ПЛР-тестувань – 7 млн 235 тис. 711.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області належать до британського варіанту COVID-19 з наявними характерними мутаціями.

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Автор: Костянтин Гончаров