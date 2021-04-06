Фахівці вважають, що саме з цим пов'язано різке збільшення кількості інфікованих у регіоні та летальних випадків.

В Одеській області виявлено британський штам COVID-19. Як повідомили в державній установі «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», з метою визначення геному вірусу SARS-COV-2 було направлено 12 зразків носоглоткових мазків від хворих на COVID-19 в референс-лабораторію Києва.

Читайте такожУкраїна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакциниЗразки були відібрані протягом березня у хворих з тяжким перебігом хвороби.

«Дослідження проводилися в регіональній референс-лабораторії ВООЗ (Лондон). 5 квітня ГУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» повідомило про результати дослідження, згідно з якими встановлено циркуляцію штаму вірусу SARS-COV-2 «Британський варіант - VOC_20DEC-01« UA »variant» серед жителів Одеської області», - повідомили в центрі.

Як зазначається, цей штам відрізняється коротким інкубаційним періодом в 1-3 днія, втричі більшою заразністю, зменшенням питомої ваги легких форм захворювання і високою смертністю.

На думку одеських фахівців, саме циркуляція британського штаму вірусу стала причиною різкого зростання захворюваності та летальних випадків в Одеській області з другої половини лютого.

Також зріс і рівень госпіталізації хворих з 20% на початку лютого до 40% у березні. Це в основному хворі з тяжким перебігом захворювання, які мають супутні захворювання.

Крім того, зросла і кількість повторних заражень. За даними епідрозслідування, на сьогодні зареєстровано 72 таких випадки.

Станом на ранок 6 квітня, з початку епідемії в Одеській області зареєстровано 115 тис. 171 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З початку епідемії померли від ускладнень 1 тис. 945 хворих.

За останню добу в регіоні зареєстровано 1 тис. 436 лабораторно підтверджених випадків, з них 25 летальних.

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Автор: Лариса Козова