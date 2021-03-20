Новий штам підтвердили ще у Києві та трьох обласних центрах.

Новий "британський" штам коронавірусу виявили ще у Києві та трьох обласних центрах.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише РБК-Україна.

"Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, прийшли дані Інституту епідеміології, новий штам COVID-19 виявлений у місті Києві, Дніпрі, Львові та Харкові", - повідомив він.

Степанов також нагадав про те, що цей штам коронавірусу значно заразніший за інші, тому Україну чекає "напружена ситуація" щодо захворюваності на коронавірус.

Коронавірус в Україні і Києві: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора