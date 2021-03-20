"Британський" штам коронавірусу значно заразніший за інші / фото УНІАН
Новий "британський" штам коронавірусу виявили ще у Києві та трьох обласних центрах.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише РБК-Україна.
"Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, прийшли дані Інституту епідеміології, новий штам COVID-19 виявлений у місті Києві, Дніпрі, Львові та Харкові", - повідомив він.
Степанов також нагадав про те, що цей штам коронавірусу значно заразніший за інші, тому Україну чекає "напружена ситуація" щодо захворюваності на коронавірус.
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