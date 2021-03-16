Також виявлено мутації коронавірусу у зразках зі Львівської та Луганської областей.

На територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Вказується, що 15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте.

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"На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вказується, що "визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей".

Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів - генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походили із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

У ЦГЗ зауважили, що вірусологічна референс-лабораторія Центру на щомісячній основі продовжує надсилати підтверджені позитивні клінічні зразки до визначених ВООЗ лабораторій для секвенування. Так, 9 березня відправлено 338 зразків, відібраних протягом лютого, до лабораторії в Лондоні.

Мутація коронавірусу в Україні

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них - з Івано-Франківської області - належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

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Автор: Костянтин Гончаров