На територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Вказується, що 15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте.
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"На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вказується, що "визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей".
Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів - генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походили із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.
У ЦГЗ зауважили, що вірусологічна референс-лабораторія Центру на щомісячній основі продовжує надсилати підтверджені позитивні клінічні зразки до визначених ВООЗ лабораторій для секвенування. Так, 9 березня відправлено 338 зразків, відібраних протягом лютого, до лабораторії в Лондоні.
Мутація коронавірусу в Україні
- 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.
- У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них - з Івано-Франківської області - належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.
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