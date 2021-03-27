За словами міністра охорони здоров'я, "британський" штам коронавірусу поширився всією територією України.

В Україні стрімко поширюється "британський" штам коронавірусу SARS-CoV-2, який є більш заразним, а тому фіксуються високі показники смертності від COVID-19 і стрибок захворюваності.

Читайте такожНауковці зафіксували в Україні стрімке зростання смертності від COVID-19Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що, по-перше, варто звернути увагу на абсолютну кількість заповнених ліжок.

"В листопаді в нас максимально було близько 30 тис., а на понеділок ми мали 306 600 заповнених ліжок у наших лікарнях", - сказав міністр.

Окрім того, причиною зростання кількості хворих і смертей міністр вбачає в поширенні нових мутацій вірусу.

"Друга річ, це зовсім інший штам вірусу. Про це ми попереджали та почали говорити відразу щойно він був у нас зареєстрований. Це британський штам вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний, тобто велика кількість людей хворіє саме важко, дуже швидко розвивається хвороба", - заявив Степанов.

Він також підкреслив, що через поширення нового штаму ускладнення під час хвороби тепер "помолодшали".

"Якщо раніше важкий перебіг хвороби ми бачили в людей, які були старші за 60 років, то зараз це і 40 років, і у проміжку між 30 та 40 роками", - зазначив міністр.

Коронавірус в Україні

Станом на 8:00 ранку 27 березня в Україні виявили 17 424 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу госпіталізували 4 747 осіб; 290 померли від ускладнень, а 7 124 одужали. За весь час пандемії в Україні 1 632 131 особа інфікувалася, з них 1 297 282 одужали та 31 751 померли.

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Міністерство охорони здоров'я вдруге за 27 березня оновило перелік регіонів України відповідно до ситуації з COVID-19. Кількість областей у "червоній" зоні скоротилася з 13 до 10 — тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою запровадження локдауну.

За словами Максима Степанова, в Україні в найближчі 2-3 тижні спостерігатиметься зростання захворюваності на коронавірус, кількість нових випадків COVID-19 на добу може зрости до 25 тис.

За даними МОЗ, дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують проходження додаткової реабілітації від 3 до 6 місяців.

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Автор: Катерина Комолова