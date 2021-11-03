У місті планують запустити власне виробництво рідкого кисню.

Проблему залежності Одеси від постачальників кисню необхідно вирішувати кардинально — запустити власне виробництво рідкого кисню.

Про це на сесії Одеської міської ради заявив мер міста Геннадій Труханов, передає odessa.online. Мер Одеси підкреслив, що Одеса готова покривати потребу в відсутньому кисні: в опорних лікарнях достатня кількість кріоциліндрів, в першій, п'ятій і десятій міських лікарнях працюють кисневі станції, днями запуститься в 3 дитячій лікарні, планується встановити станцію у восьмій лікарні і дві – в інфекційній. Однак в цю хвилю щоденна потреба становить близько 15 тонн щодня, і власних сил міста недостатньо.

"Ми часто чуємо, що з киснем в Україні все під контролем. Однак ми з вами знаємо поточну ситуацію в Одесі. І я не можу сказати, що все дійсно знаходиться під контролем. На Конгресі при Президентові України, з його участю, я торкнувся питання нестачі кисню в Одесі. Нам пообіцяли з Понеділка вирішити проблему. Але ситуація поки не змінилася", - сказав міський голова.

Щотижня місту потрібно 105 тонн кисню. За словами міського голови, у разі дотримання всіх домовленостей і поставок кисню в строк, місто гарантовано має всього 90 тонн, чого недостатньо.

"Фактично в Україні виробляють кисень у 14-ти містах. Інші компанії-перепродують або не виробляють кисень в рідкому вигляді. Також кисень виробляють сусідні країни-Молдова і Румунія. Поставку кисню в Одесу здійснюють тільки "Одеський припортовий завод" (40 кілометрів від Одеси) і підприємство "Лінде Газ Україна", яке має виробничі потужності в місті Курахове Донецької області (близько 700 км від Одеси), і Кривому Розі (більше 300 км)", — підкреслив Труханов.

Ще однією проблемою, за словами мера Одеси, є нестача цистерн для перевезення кисню. Міський голова дав доручення профільним заступникам провести переговори з європейськими партнерами про закупівлю цистерни для перевезення 20 тонн кисню, а також підготувати пропозиції щодо будівництва в Одесі міні-заводу з виробництва рідкого кисню для медичних потреб.

Автор: Григорій Бондар