У «помаранчевій» зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненька та Тернопільська області.

До «червоної» зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Читайте такожУ Чернівцях підприємці протестують проти обмежень «червоної» зони (фото)Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

У «помаранчевій» зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненька та Тернопільська області, у «жовтій» – Київ.

Карантин в Україні

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки.

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Автор: Леся Лещенко