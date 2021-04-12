Чернігівська та Чернівецька області зараз перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Найближчим часом Чернігівська та Чернівецька області можуть вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Читайте такожПоловина областей України та Київ потрапили в" червону " зону карантинуПро це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

На його думку, через кілька днів вони можуть перейти в "жовту" зону.

"Ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Чернігівська та Чернівецька області вже підходять до того, щоб через три-п'ять днів перейти з "червоного" в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", - зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 11 квітня в Україні було виявлено 12 тис. 112 нових випадків COVID-19 зокрема захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

За добу померли 235 осіб, одужали – 5 тис.

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Автор: Людмила Жерновська