Ляшко переконаний, що коронавірусні обмеження показують результат / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Найближчим часом Чернігівська та Чернівецька області можуть вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Читайте такожПоловина областей України та Київ потрапили в" червону " зону карантинуПро це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

На його думку, через кілька днів вони можуть перейти в "жовту" зону.

"Ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Чернігівська та Чернівецька області вже підходять до того, щоб через три-п'ять днів перейти з "червоного" в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", - зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні

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Автор: Людмила Жерновська