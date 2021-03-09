Кабінет міністрів посилив карантинні обмеження в регіонах "червоної" зони.
Зокрема, під заборону потрапили пасажирські перевезення у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, передає Телеграм-канал "Коронавірус.інфо".
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Мова йде про регулярні та нерегулярні транспортні перевезення, крім транзитних.
Дозволяється:
- перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості не більше п'яти осіб, у т.ч. водій (без урахування дітей);
- перевезення пасажирів службовим або орендованим автотранспортом в межах кількості місць для сидіння за умови інформування про маршрут руху органів Нацполіції;
- перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;
- перевезення пасажирів спеціальними залізничними рейсами у приміському сполученні за погодження з ОДА.
На цей момент у "червоній" зоні карантину перебувають чотири регіони західної України: Житомирська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У МОЗ пояснили, що умовою для запровадження жорсткого локдауну на всій території України є перебування в "червоній" зоні 13 і більше областей.
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