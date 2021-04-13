Раніше область була "помаранчевою". Правила "червоної" зони набудуть чинності з 15 квітня.

З 15 квітня "червону" зону епідемічної небезпеки поповнить Полтавська область.

Читайте такожКиїв скоро може вийти з "червоної" зони: у ВР заявили про позитивну динамікуПро це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Воно набуває чинності з 00:00 15 квітня 2021 року.

"З 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Які області та населені пункти раніше потрапили до "червоної" та "жовтої" зон

11 квітня в МОЗ повідомили, що «червона» зона карантинних обмежень діє у Києві та 12 областях.

До переліку областей з «червоним» рівнем небезпеки входили: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська.

«Жовтими» були лише Івано-Франківська та Херсонська області, а решта областей – у «помаранчевій» зоні.

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Автор: Ольга Робейко