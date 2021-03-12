Деякі карантинні обмеження «червоного» рівня впровадили в місті через стрімке поширення захворюваності на COVID-19.

У Вінниці через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 з 13 березня забороняється проведення масових заходів, робота спортивних і культурних закладів.

Читайте такожДійсна лише до червня: Україна не встигає використати усі 500 тисяч доз вакцин Covishield – ЗМІЯк повідомляє прес-служба Вінницької міської ради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, передбачених постановою Кабінету міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури», - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням комісії, заборонено проведення культурних і розважальних масових заходів, приймання відвідувачів закладів культури та клієнтів у спортзалах, фітнес-центрах, басейнах.

Зазначається, що обмеження починають діяти з 13 березня.

Ситуація з захворюваністю у Вінницькій області

За останню добу у Вінницькій області зареєстровано 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Область перебуває у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська