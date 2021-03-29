Лікарі Буковини попереджають, що тепер вірус поводить себе зовсім по-іншому.

Коронавірусна статистика по Чернівецькій області свідчить про початок четверної хвилі епідемії, заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

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"Ситуація абсолютно не йде на покращення. Мені здається, що це четверта хвиля, бо багато хто говорить про третю хвилю коронавірусу. Ми за показниками бачимо, що в області це фактично четверта хвиля. Вона є найсерйознішою. І мені, здається, що вірус настільки мутує... І якщо зараз суспільство достатньо серйозно не зверне увагу на імунізацію, то всі науковці кажуть, що вірус має таку можливість набувати нових ознак і ставати все агресивнішим", - заявила посадовиця під час прямого ефіру у Facebook.

Гусак також вказала, що наразі вірус поводить себе зовсім по-іншому - про це кажуть як лікарі, так і ті, хто перехворів. В деяких лікарнях на Буковині - складана ситуація із заповненістю, тож в області продовжують розгортати місця для хворих на COVID-19.

Червона зона карантину в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило епідемічне зонування: до «червоної» зони карантину потрапила ще одна область – Чернігівська.

Станом на сьогодні в Україні всього 11 регіонів з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

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Автор: Дмитро Захаров