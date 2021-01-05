В "Укрзалізниці" обіцяють забезпечити усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

"Укрзалізниця" обіцяє забезпечити курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня 2021 року, продиктованого рішенням уряду України.

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Про це повідомляється на сайті головного залізничного перевізника України.

Водночас в "Укрзалізниці" обіцяють забезпечити усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться в повідомленні.

Робота "Укрзалізниці" в новорічні та різдвяні свята

Цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Зокрема, з'явилося кілька додаткових можливостей потрапити до гірськолижного курорту Славсько у Львівській області.

При цьому Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

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Автор: Марина Григоренко