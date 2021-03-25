55% громадян згодні, що вакцини придумали для захисту людей від хвороб, але 38% думають, що вакцини - це заробіток на людях та спосіб їхнього контролю.

Головними причинами, чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу, є недовіра до ефективності вакцини, якою зараз роблять щеплення, та страх побічних ефектів (близько половини опитаних); кожен п’ятий назвав причиною відмови від вакцинації недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових штамів вірусу; 13% – недовіра до вакцинації як такої.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

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Зазначається, що 71% опитаних вважають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні з цим – чверть респондентів.

«Характерно, що половина з тих, хто не готовий вакцинуватися, вірять, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі», - вказують соціологи.

Також близько третини опитаних думають, що більшість або всі вакцини безпечні, водночас, майже половина вважає, що безпечні лише деякі вакцини, ще 16% респондентів переконані, що всі вакцини небезпечні.

55% українців згодні, що вакцини придумали для захисту людей від хвороб, але 38% думають, що вакцини - це заробіток на людях та спосіб їхнього контролю.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 18-19 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які здійснюють тестування на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 155 тис. 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 тис. 561 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 тис. 952 людини.

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Автор: Костянтин Гончаров