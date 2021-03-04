За порушення цих вимог, які ініційовані виробниками вакцин, передбачені штрафні санкції чи навіть розірвання контрактів.

Угода з міжнародною організацією Crown Agents, яка здійснює закупівлю вакцин від COVID-19, передбачає нерозголошення інформації про умови та постачальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

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"Хочу відразу зробити роз'яснення щодо конфіденційності угод, які стосуються закупівлі вакцини", - сказала вона.

За словами Шаталової, відповідна умова до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я передбачена в наказі МОЗ від 19 лютого, яким розподілено кількість вакцин по регіонах.

"Дослівно: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини", - повідомила вона.

Шаталова наголосила, що за порушення вказаних вимог, які ініційовані виробниками вакцин, передбачені штрафні санкції чи навіть розірвання контрактів. За її словами, під цими умовами підписуються усі країни світу, які здійснюють централізовані закупівлі вакцин від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

Кабінетом міністрів установлено, що закупівлю вакцини від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Леся Лещенко