Прем’єр заперечує про вартість такої вакцини у тисячу євро.

Прем’єр Денис Шмигаль відповів, у скільки обійдеться українцям платна доза вакцини від коронавірусу.

Ціну препарату він озвучив в інтерв’ю Фокус.

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За його словами, щеплення коштуватиме від 300 до 1200 гривень. Глава уряду пояснив, що наразі про комерційний обіг вакцин мова не йде, оскільки існує високий запит країн світу.

Та якщо після вакцинації пріоритетних груп українців з’являться надлишки, їх використають саме з цієї метою.

«Зараз ціна цієї вакцини у виробника (Pfizer) коливається від 15 до 20 доларів. Ідуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії у комерційному користуванні коштують 300-1200 гривень, то вакцина від COVID-19 буде у тих же межах», – вважає Шмигаль.

Прем’єр заперечує про вартість такої вакцини у тисячу євро.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту Зеленському під час його перебування на Донбасі. Того ж дня публічно щепився від COVID-19 т.в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський та головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Автор: УНІАН