Показник смертей від коронавірусу у світі може бути удвічі вищим за офіційні дані.
Про це пише американський телеканал CNN.
Читайте такожНапередодні вихідних в Україні виявили ще понад 8 тисяч випадків COVID-19Згідно з аналізом Інституту показників й оцінки здоров’я Вашингтонського університету, від вірусу загинуло вже 6,9 мільйона людей, що удвічі більше офіційних зареєстрованих летальних випадків у всьому світі.
Так, тільки у США, переконані експерти, від недуги померли понад 905 тисяч громадян.
При цьому аналітики зауважують, що кількість смертей занижують не тільки США, а й інші країни. Але це заниження не є навмисним. Розходженню цифр сприяли різний потенціал тестування, перевантаження систем охорони здоров’я і неврахування випадків смерті на початку пандемії.
Утричі вищими, імовірно, є показники летальних випадків у Мексиці та Індії, обидві країни можуть легко обігнати за кількістю смертей Бразилію.
До вересня кількість смертей в Індії може збільшитися до 1,4 мільйона.
Також експерти зауважують й невідповідність між реальною ситуацією коронавірусу та офіційними даними у Росії. За їхніми словами, загальна кількість смертей там більша у понад 5 разів.
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