Але це заниження кількості смертей країнами не є навмисним, переконані фахівці.

Показник смертей від коронавірусу у світі може бути удвічі вищим за офіційні дані.

Про це пише американський телеканал CNN.

Читайте такожНапередодні вихідних в Україні виявили ще понад 8 тисяч випадків COVID-19Згідно з аналізом Інституту показників й оцінки здоров’я Вашингтонського університету, від вірусу загинуло вже 6,9 мільйона людей, що удвічі більше офіційних зареєстрованих летальних випадків у всьому світі.

Так, тільки у США, переконані експерти, від недуги померли понад 905 тисяч громадян.

При цьому аналітики зауважують, що кількість смертей занижують не тільки США, а й інші країни. Але це заниження не є навмисним. Розходженню цифр сприяли різний потенціал тестування, перевантаження систем охорони здоров’я і неврахування випадків смерті на початку пандемії.

Утричі вищими, імовірно, є показники летальних випадків у Мексиці та Індії, обидві країни можуть легко обігнати за кількістю смертей Бразилію.

До вересня кількість смертей в Індії може збільшитися до 1,4 мільйона.

Також експерти зауважують й невідповідність між реальною ситуацією коронавірусу та офіційними даними у Росії. За їхніми словами, загальна кількість смертей там більша у понад 5 разів.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська