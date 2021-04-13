В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу китайським препаратом.

В Україні у вівторок почали вакцинувати від коронавірусу препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Примітно, що українцям гарантують отримання двох доз даного препарату.

У першу чергу вакцину отримають маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають, повідомляє прес-служба МОЗ.

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Вакцину також отримають наступні категорії населення:

освітяни, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;

олімпійці і паралімпійці, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

співробітники патрульної поліції.

Термін придатності вакцини - два роки. Інтервал між першою та другою дозами має складати 28 днів.

"За кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. Всі, хто зараз вакцинуються препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", - наголосили у МОЗ.

Як пройшов перший день вакцинації китайською вакциною - розповідають журналісти в сюжеті ТСН.

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Автор: Юрій Годован