Зміна клімату, збільшення кількості міжнародних поїздок, зростання населення та загроза поширення зоонозних захворювань збільшують ризики мутацій та швидкість поширення вірусів.

У найближчі 10 років світ може охопити ще одна смертоносна пандемія, така ж, як COVID-19.

Згідно з даними британської компанії Airfinity Ltd., яка проводить дослідження у сфері громадського здоров'я, ймовірність виникнення пандемії становить 27,5%, повідомляє видання The Japan Times.

Аналітики вважають, що сплеск захворювання може початися в наступному десятилітті, оскільки нові віруси стали з'являтися частіше. Зміна клімату, збільшення міжнародних поїздок, зростання населення та загроза поширення зоонозних захворювань збільшують ризики. (Зоонозними називають захворювання, які передаються від тварин людині – УНІАН).

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За даними досліджень Airfinity, в гіршому випадку вірус типу пташиного грипу, який мутує і передається від людини до людини, за один день може вбити до 15 тис.осіб тільки у Великобританії.

Видання зазначає, що в даний час, коли світ живе з COVID-19, експерти в сфері охорони здоров'я звертають свою увагу на підготовку до наступної потенційної глобальної загрози. За останні два десятиліття вже з'явилися три основні коронавіруси, що викликають SARS, MERS і COVID-19, а також пандемію свинячого грипу в 2009 році.

"Швидке поширення штаму пташиного грипу H5N1 вже викликає побоювання. Хоча до цих пір цим штамом було інфіковано невелику кількість людей, і немає ніяких ознак того, що вірус почав передаватися від людини до людини, стрімке зростання захворюваності серед птахів і випадки захворювання серед ссавців викликали у вчених і урядів стурбованість тим, що вірус може мутувати таким чином, щоб швидко поширюватися", - пише The Japan Times.

Аналітики Airfinity також підкреслили, що від багатьох патогенів з високим ризиком, таких як MERS і вірус Зіка, немає схвалених вакцин або методів лікування, а існуючі політики епідеміологічного нагляду навряд чи дозволять своєчасно виявити нове масове поширення захворювання, що свідчить про нагальну необхідність вжиття заходів щодо забезпечення готовності до пандемії.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19 на початку 2020 року. Вона була викликана поширенням мутованого коронавірусу SARS-CoV-2.

Дещо пізніше в тому ж році були випущені вакцини від COVID-19, почалася масова вакцинація, і рівень захворюваності в різних країнах почав знижуватися.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонсахопкінса, з початку пандемії у світі COVID-19 заразилися майже 676 млн 610 тис. осіб, померли майже 6 млн 882 тис.

В Україні COVID-19 був виявлений у більш ніж 5,4 млн людей, померли понад 111,7 тис.

Як заявив наприкінці січня 2023 року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій дійшов висновку, що пандемія COVID - 19 все ще викликає надзвичайну стурбованість і становить небезпеку для населення Землі.

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