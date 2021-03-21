Жорсткі обмеження вводяться в місті з 24 березня по 4 квітня.

Миколаїв з 24 березня посилює карантин через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім в Facebook.

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"Все дуже погано, ми впевнено йдемо до "Червоної зони". По одному з показників місто вже там - це кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим і підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис.населення - 101,15 (при допустимому не більше 60 на 100 тис. населення)... Для стабілізації ситуації ми вводимо більш суворі карантинні обмеження в рамках "помаранчевої зони", які набувають чинності з 01:00 24 березня і будуть діяти до 04 квітня включно", - зазначив він.

Буде заборонена: робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії); робота ярмарків "вихідного дня"; проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв.м на одну людину); проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших); присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос; працюватимуть - при дотриманні суворих норм і без роботи кафе - автозаправні станції; перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом.

Як і фітнес і спортивні зали, але без групових занять, працюватимуть дитячі садки. Школи після канікул повернуться до навчання дистанційно; всі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу; приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи.

Крім підприємств критичної інфраструктури; великим продуктовим магазинам рекомендовано ввести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку.

"Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%", - зазначив Кім.

Станом на ранок 21 березня в Миколаївській області виявлено 353 нових випадки COVID-19, всього - 48274, в тому числі в Миколаєві - 240, з початку пандемії - 31949.

Ситуація в Київській області

Київської області з 21 березня посилюють карантинні обмеження для стримування поширення COVID-19. Рішення про посилення карантину було прийнято минулої п'ятниці, введені обмеження майже повністю збігаються з обмеженнями "червоної зони".

21 березня 2021 року стало відомо про те, що Київська область включена до "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусної хвороби.

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Автор: Леся Лещенко