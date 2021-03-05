Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування буде надаватися пацієнтам, які перспективні для життя, пояснив лікар.

Керівник Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака, кандидат медичних наук Юрій Яцина заявляє, що через критичну ситуацію з коронавірусом в регіоні у лікарнях можуть ввести так зване «медичне сортування», коли лікувати будуть тільки «перспективних до життя».

Відповідне відеозвернення лікар виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Коли наступає форс-мажор, екстремальна ситуація, коли поступають масово хворі, у медицині катастроф є такий пункт: «медичне сортування». Що це таке… Якщо можливості надання адекватного лікування обмежені, то це адекватне лікування надається пацієнтам, які перспективні для життя. Тобто пацієнти вкрай важкі можуть не отримати належну медичну допомогу. Це не моя вигадка. Це – такі положення при надзвичайних ситуаціях», - розповів лікар.

За його словами, тільки за останні чотири дні в обласну лікарню поступили 76 пацієнтів.

«Виписано 36. На кисневій терапії знаходиться 110. Практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті», - зазначив лікар.

Яцина наголосив, що нова хвиля коронавірусу протікає інакше.

«Мабуть, маємо все-таки мутований штамп даної інфекції. Хворіють молоді люди, і помирають молоді люди», - підкреслив він.

Лікар звернувся до всіх мешканців регіону з проханням дотримуватися карантинних обмежень, аби зупинити поширення смертельної інфекції.

Читайте такожНова хвиля коронавірусу набирає обертів: за добу в Україні виявили 10 155 інфікованих

«Я вас дуже прошу, кількість хворих невпинно зростає. Кількість місць невпинно падає. Кількість лікарів, можливість надання допомоги також знаходиться у критичній ситуації. Вони фізично і морально виснажуються. Я вас дуже прошу – зупинимо цей ковід, бо він зупинить нас. Будьте мудрі, мені все одно, хто вірить в нього, хто ні. Це – реальна картина, яка потребує негайного реагування. Я вас дуже прошу – прислухайтеся. Я вас дуже прошу, будьте мудрими, аби це питання призупинити. Допоможіть», - підсумував Юрій Яцина.

Нагадаємо, регіональна комісія з ТЕБ та НС вводить в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження у зв'язку із критичною ситуацією, яка склалася через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко