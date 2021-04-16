Найбільше нових заражень у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 17 479 осіб. Серед нових пацієнтів – 709 дітей та 378 медпрацівників. Зафіксовано 438 летальних випадків, 12 054 пацієнта одужали. До лікарень потрапили 4 348 людей із підозрою чи діагнозом COVID-19.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 921 244 особи; одужали 1 465 820 осіб; померли - 39 096.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 15 квітня зробили 109 584 тести на коронавірус: методом ПЛР — 47 421, методом ІФА — 19 030. Також зробили 48 254 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 8,8 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

З 24 лютого 2021 року в Україні триває компанія з вакцинації проти коронавірусу.

Впродовж 15 квітня в Україні зробили 13 520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432 817 людей. Найбільше щеплень за добу провели у Києві (1 770 щеплень) та Львівській області – 2 650 щеплень.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Щеплення проводилось 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Коронавірус в Україні: що відомо про пандемію

Як свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, у більшості країн-сусідів України випадків коронавірусу менше: Молдова — 244 тисячі, Білорусь — 340 тисяч, Словаччина — 373 тисяч, Угорщина — 731 тисяча, Румунія — 1 млн. Більше тільки в Росії — 4,6 мільйона та Польщі — 2,6 мільйона.

Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му за кількістю смертей від коронавірусу, вказують дані Ради національної безпеки й оборони.

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Автор: Вікторія Гордієнко