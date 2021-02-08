За словами президента, обмеження, які діяли в Україні в січні, були «досить ліберальними».

Президент Володимир Зеленський заявляє про стабілізацію ситуації з COVID-19 на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

За словами президента, обмеження, які діяли в Україні в січні, були «досить ліберальними».

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Зеленський зазначив, що за цей час вдалося істотно збільшити кількість ліжок, 70% з них вільних, понад 80% ліжок забезпечено киснем.

«На сьогодні нам вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 на території країни та втричі зменшити середньотижневу кількість випадків захворювання», - підкреслив глава держави.

Завдання форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»:

Провести інклюзивний діалог влади і суспільства по боротьбі з пандемією.

Продемонструвати рівень готовності влади для подолання пандемії.

Визначити стратегію і план дій з вакцинації як основного пріоритету влади на 2021 рік.

Продемонструвати рівень міжнародного співробітництва та партнерства з ЄС у боротьбі з COVID-19.

Підвищити довіру до вакцинації як основного шляху повернення до нормального життя і відновлення економіки.

Забезпечити більший доступ українців до коректної інформації про вакцинацію, протидіяти дезінформації та фейкам.

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Автор: Костянтин Гончаров