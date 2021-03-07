За перший тиждень в Україні було вакциновано шість тисяч осіб / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

COVID-19 vs вірус страху

Ніна Грушецька, Валерій Кузнєцов, Андрій Сокуренко
19:46, 07 березня 2021
8 хв. 220

Попри те, що довгоочікувана вакцинація проти COVID-19 в Україні, врешті, почалась, українці не дуже поспішають отримувати щеплення. Найчастіші питання, які хвилюють громадян: Чи виникнуть побічні реакції? Скільки тримається імунітет? Чи допоможе від нових штамів? Та найголовніше – колоти чи не колоти вакцину взагалі?

У світі триває запекла боротьба за кожну ампулу вакцини.  Кожна країна добре розуміє:  або вдасться вчасно вколотись, або людські й економічні втрати перевершать найчорніші прогнози. Та раптом, дивом подолавши раніше недосяжну наукову й технологічну проблему - вироблення антиковідного препарату, світ зустрівся з потужною хвилею  фобії перед вакцинуванням. Україна - не стала винятком.

«Як приклад: за перший тиждень в Україні було вакциновано шість тисяч осіб. Польща за перший тиждень вакцинувала двадцять тисяч», - розповів ТСН.Тижню викладач школи охорони здоров’я, лікар Володимир Курпіта.

Але чому люди відмовляються від щеплення?

За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, за тиждень-два «нам листопад буде здаватись квіточками… багато людей цього літа не побачать». Крім того, лікар нагадує, що, скоріше за все, «ми ще будемо мати наслідки ковіду – інфаркти, інсульти, фіброз легень. «Хочете таким чином набувати імунітет? Це все одно, що постійно перебігати дорогу на червоне світло та потрапляти під автомобіль», - каже він ТСН.Тижню.

Ефективність разом із безпекою препарату - головні характеристики / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Перебігати на червоне вирішив вінничанин Іван Полюхович. Чоловік розповів ТСН.Тижню, що не довіряє нашому уряду й боїться наслідків щеплення.

«Що буде після вакцинації, ніхто не знає. Мене не влаштовують фрази від посадовців: «От, я зробив вакцину, і хвіст не виріс, роги не з’явились». Це досить низький рівень відповіді від державних осіб. Я вважаю що потрібно пройти всі стадії випробувань, довести ефективність, бо зараз ефективність не те, що не доведена, вона невідома», - підкреслює він.

Науковці пояснюють - усе навпаки. Ефективність разом із безпекою препарату - головні характеристики.

«Коли вакцини не виявили жодного негативного ефекту у тварин, коли дозу вакцин збільшують, коли вводять вагітним тваринам, і не помічено, що вони впливають на вагітність тварин… Коли доведено, що у тварин формується імунна відповідь. Лише тоді дозволяють дослідження на людях. І перша фаза дослідження вивчає саме побічні реакції», - розповідає Федір Лапій.

Побічні, але не фатальні.  Про них чесно кажуть, для їх вивчення треба десятиліття. Але коли вибір між тим, аби тебе обсипало, і тим, щоб померти - ніхто чекати не буде. В теорії це розуміють усі. На практиці ж купа людей дістає зиск якраз від фейків.

Передусім це вигідно політикам.

«Політика гріє на цьому свої руки. Спекулює, безумовно», - переконаний Федір Лапій.

З ним погоджується й Володимир Курпіта: «Політикам важливо заробити певні бали… Вони використовують певні слова, які не варто застосовувати».

Насправді практика звична: усе, що робить твій політичний опонент, називати поганим. Біда в тім, що зараз під критику потрапила вакцина. Зокрема CoviShield. Мовляв, «медики масово відмовляються від вакцинації», тож «вони щось знають?». І далі: «Тому не варто щеплюватись цією вакциною».

Посли різних країн світу вже оголосили: зареєстрували таку ж вакцину, як в Україні, CoviShield / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Почувши таке, звісно, подумаєш, що вакцинуватися – гірше, ніж захворіти. Самі ж лікарі кажуть, що це – нісенітниця. А посли різних країн світу вже оголосили: зареєстрували таку ж вакцину, як в Україні, CoviShield.

«Вже є заява від посолки Британії в Україні, яка чітко сказала, що це ідентична вакцина, яку виробляє AstraZeneca. Це вакцина, зроблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Слава богу, оксфордський університет, який  є розробником цієї вакцини, зараз підтвердив, що вони беруть відповідальність за цю вакцину», - розповів ТСН.Тижню Володимир Курпіта.

«Лікарі на сайті канадського уряду пояснюють, що індійський CoviShield сертифікований, як абсолютно ідентичний різновид британської AstraZeneca. Тобто різниці між британською та індійською вакцинами Канада не бачить», - каже ТСН.Тижню посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Втім, в Україні політики дотримуються іншої думки. Наприклад, Наталія Королевська з ОПЗЖ заявила, що до них «звернулись медики, яким прийшов наказ про обов’язкову вакцинацію». «Звертаємося до Уряду, насильницької вакцинації в країні допустити не можна», - сказала вона.

І хоч це взагалі виглядає як цілковита маячня, бо про яке насильницьке вакцинування може йтися, якщо вакцини не вистачає навіть тим,  хто хоче вколотися, - страхачки ширяться  далі. 

«У нас є антиукраїнські партії, які однозначно будуть підливати масла у вогонь. Так само як вони запускали антивакцинальні фейки у 2008 році… Вони беруть московські методички й по них працюють», - переконаний лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Така антивакцинальна риторика спрямована не проти вакцинації загалом, а лише проти вакцин будь-якого походження, окрім – здогадайтеся -  російського.

«Коли бачиш провал європейських досліджень, провал виробників США… Йдеш за першоджерелом і… як правило, такі «новини» ведуть на Лента.ру. Це елемент гібридної війни», - вважає Лапій.

Насправді антивакцинатори існують далеко не перший рік. За словами Володимира Курпіти, їх рух останнім часом зростає не тільки в Україні. «В Італії та Франції – найвищий рівень», - каже він.

То чого бояться люди? Побічних реакцій. А це може бути головний біль, підвищення температури, слабкість, алергічна реакція в місці щеплення, і страшніше – короткочасний параліч лицьового нерва й анафілактичний шок.

Щоправда, за статистикою МОЗу, в нашій країні на десять тисяч проведених вакцинацій зафіксували лише сто двадцять шість незначних алергічних реакцій, практично всі вони мали легку форму. Тобто, «побічку» відчули дванадцять людей із кожної тисячі.

У світі сто шістнадцять мільйонів людей захворіли на COVID-19 / Фото: REUTERS

Олексій Берегій – лікар медицини невідкладних станів з Дніпра. Він один із перших  підставив плече для уколу CoviShield. Свій стан він описує в мережі. І каже: відчув після щеплення запаморочення, але не від уколу, а від популярності.

«Щеплення я зробив 26 лютого… Ні, не було страшно, тому що перед вакцинацією проти COVID-19 я був вже вакцинований від грипу. І я знав, як організм відреагує. Відчуття були схожі», - розповів він ТСН.Тижню.

Після щеплення у чоловіка справді підвищилася температура. «Перша реакція була о 3 ночі – я прокинувся від відчуття ознобу. Зранку поміряв температуру, вона підвищилась до 38 градусів. І головний біль», - описує свій стан лікар.

Одна пігулка жарознижувального, і чоловік прокинувся цілком здоровим. Хоча каже: серед його колег готові вакцинуватися далеко не всі.

«Серед моїх колег є люди, які позитивно ставляться до вакцинації, і які ставляться негативно… Наразі і в інтернеті, і взагалі серед людей ходять дуже багато чуток. Сарафанне радіо», - каже Олексій Берегій.

Та міркуймо логічно. Одна доба підвищеної температури – невже це страшніше, ніж два, три тижні під киснем?

«У 2020 році в Україні на 60 тисяч людей померло більше, ніж у 2019 році. Це є свідченням впливу ковіду. На сьогодні немає даних щодо смертності від вакцини», - розповідає Володимир Курпіта.

У світі сто шістнадцять мільйонів людей захворіли на COVID-19. Майже три мільйони пацієнтів померли. Вакцинувалися близько трьохсот мільйонів. Смертельних випадків - жодного! 

Нині в Україні вакцинувалися лише близько шістнадцяти тисяч людей. І лише однією дозою. Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки  щепили більше ніж 85 мільйонів осіб. Та, схоже, першою країною з  повним колективним імунітетом стане Ізраїль, там майже всі 9 мільйонів населення отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Аби колективний імунітет виробився в Україні, нам потрібно ще дуже багато доз. І здорового глузду.

Ніна Грушецька, Валерій Кузнєцов, Андрій Сокуренко

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Теги: проблеми вакцинаціївакцина від коронавірусу
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