COVID-19 vs вірус страху

Попри те, що довгоочікувана вакцинація проти COVID-19 в Україні, врешті, почалась, українці не дуже поспішають отримувати щеплення. Найчастіші питання, які хвилюють громадян: Чи виникнуть побічні реакції? Скільки тримається імунітет? Чи допоможе від нових штамів? Та найголовніше – колоти чи не колоти вакцину взагалі?

У світі триває запекла боротьба за кожну ампулу вакцини. Кожна країна добре розуміє: або вдасться вчасно вколотись, або людські й економічні втрати перевершать найчорніші прогнози. Та раптом, дивом подолавши раніше недосяжну наукову й технологічну проблему - вироблення антиковідного препарату, світ зустрівся з потужною хвилею фобії перед вакцинуванням. Україна - не стала винятком.

«Як приклад: за перший тиждень в Україні було вакциновано шість тисяч осіб. Польща за перший тиждень вакцинувала двадцять тисяч», - розповів ТСН.Тижню викладач школи охорони здоров’я, лікар Володимир Курпіта.

Але чому люди відмовляються від щеплення?

За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, за тиждень-два «нам листопад буде здаватись квіточками… багато людей цього літа не побачать». Крім того, лікар нагадує, що, скоріше за все, «ми ще будемо мати наслідки ковіду – інфаркти, інсульти, фіброз легень. «Хочете таким чином набувати імунітет? Це все одно, що постійно перебігати дорогу на червоне світло та потрапляти під автомобіль», - каже він ТСН.Тижню.

Перебігати на червоне вирішив вінничанин Іван Полюхович. Чоловік розповів ТСН.Тижню, що не довіряє нашому уряду й боїться наслідків щеплення.

«Що буде після вакцинації, ніхто не знає. Мене не влаштовують фрази від посадовців: «От, я зробив вакцину, і хвіст не виріс, роги не з’явились». Це досить низький рівень відповіді від державних осіб. Я вважаю що потрібно пройти всі стадії випробувань, довести ефективність, бо зараз ефективність не те, що не доведена, вона невідома», - підкреслює він.

Науковці пояснюють - усе навпаки. Ефективність разом із безпекою препарату - головні характеристики.

«Коли вакцини не виявили жодного негативного ефекту у тварин, коли дозу вакцин збільшують, коли вводять вагітним тваринам, і не помічено, що вони впливають на вагітність тварин… Коли доведено, що у тварин формується імунна відповідь. Лише тоді дозволяють дослідження на людях. І перша фаза дослідження вивчає саме побічні реакції», - розповідає Федір Лапій.

Побічні, але не фатальні. Про них чесно кажуть, для їх вивчення треба десятиліття. Але коли вибір між тим, аби тебе обсипало, і тим, щоб померти - ніхто чекати не буде. В теорії це розуміють усі. На практиці ж купа людей дістає зиск якраз від фейків.

Передусім це вигідно політикам.

«Політика гріє на цьому свої руки. Спекулює, безумовно», - переконаний Федір Лапій.

З ним погоджується й Володимир Курпіта: «Політикам важливо заробити певні бали… Вони використовують певні слова, які не варто застосовувати».

Насправді практика звична: усе, що робить твій політичний опонент, називати поганим. Біда в тім, що зараз під критику потрапила вакцина. Зокрема CoviShield. Мовляв, «медики масово відмовляються від вакцинації», тож «вони щось знають?». І далі: «Тому не варто щеплюватись цією вакциною».

Почувши таке, звісно, подумаєш, що вакцинуватися – гірше, ніж захворіти. Самі ж лікарі кажуть, що це – нісенітниця. А посли різних країн світу вже оголосили: зареєстрували таку ж вакцину, як в Україні, CoviShield.

«Вже є заява від посолки Британії в Україні, яка чітко сказала, що це ідентична вакцина, яку виробляє AstraZeneca. Це вакцина, зроблена на індійському заводі за ліцензією AstraZeneca. Слава богу, оксфордський університет, який є розробником цієї вакцини, зараз підтвердив, що вони беруть відповідальність за цю вакцину», - розповів ТСН.Тижню Володимир Курпіта.

«Лікарі на сайті канадського уряду пояснюють, що індійський CoviShield сертифікований, як абсолютно ідентичний різновид британської AstraZeneca. Тобто різниці між британською та індійською вакцинами Канада не бачить», - каже ТСН.Тижню посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Втім, в Україні політики дотримуються іншої думки. Наприклад, Наталія Королевська з ОПЗЖ заявила, що до них «звернулись медики, яким прийшов наказ про обов’язкову вакцинацію». «Звертаємося до Уряду, насильницької вакцинації в країні допустити не можна», - сказала вона.

І хоч це взагалі виглядає як цілковита маячня, бо про яке насильницьке вакцинування може йтися, якщо вакцини не вистачає навіть тим, хто хоче вколотися, - страхачки ширяться далі.

«У нас є антиукраїнські партії, які однозначно будуть підливати масла у вогонь. Так само як вони запускали антивакцинальні фейки у 2008 році… Вони беруть московські методички й по них працюють», - переконаний лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Така антивакцинальна риторика спрямована не проти вакцинації загалом, а лише проти вакцин будь-якого походження, окрім – здогадайтеся - російського.

«Коли бачиш провал європейських досліджень, провал виробників США… Йдеш за першоджерелом і… як правило, такі «новини» ведуть на Лента.ру. Це елемент гібридної війни», - вважає Лапій.

Насправді антивакцинатори існують далеко не перший рік. За словами Володимира Курпіти, їх рух останнім часом зростає не тільки в Україні. «В Італії та Франції – найвищий рівень», - каже він.

То чого бояться люди? Побічних реакцій. А це може бути головний біль, підвищення температури, слабкість, алергічна реакція в місці щеплення, і страшніше – короткочасний параліч лицьового нерва й анафілактичний шок.

Щоправда, за статистикою МОЗу, в нашій країні на десять тисяч проведених вакцинацій зафіксували лише сто двадцять шість незначних алергічних реакцій, практично всі вони мали легку форму. Тобто, «побічку» відчули дванадцять людей із кожної тисячі.

Олексій Берегій – лікар медицини невідкладних станів з Дніпра. Він один із перших підставив плече для уколу CoviShield. Свій стан він описує в мережі. І каже: відчув після щеплення запаморочення, але не від уколу, а від популярності.

«Щеплення я зробив 26 лютого… Ні, не було страшно, тому що перед вакцинацією проти COVID-19 я був вже вакцинований від грипу. І я знав, як організм відреагує. Відчуття були схожі», - розповів він ТСН.Тижню.

Після щеплення у чоловіка справді підвищилася температура. «Перша реакція була о 3 ночі – я прокинувся від відчуття ознобу. Зранку поміряв температуру, вона підвищилась до 38 градусів. І головний біль», - описує свій стан лікар.

Одна пігулка жарознижувального, і чоловік прокинувся цілком здоровим. Хоча каже: серед його колег готові вакцинуватися далеко не всі.

«Серед моїх колег є люди, які позитивно ставляться до вакцинації, і які ставляться негативно… Наразі і в інтернеті, і взагалі серед людей ходять дуже багато чуток. Сарафанне радіо», - каже Олексій Берегій.

Та міркуймо логічно. Одна доба підвищеної температури – невже це страшніше, ніж два, три тижні під киснем?

«У 2020 році в Україні на 60 тисяч людей померло більше, ніж у 2019 році. Це є свідченням впливу ковіду. На сьогодні немає даних щодо смертності від вакцини», - розповідає Володимир Курпіта.

У світі сто шістнадцять мільйонів людей захворіли на COVID-19. Майже три мільйони пацієнтів померли. Вакцинувалися близько трьохсот мільйонів. Смертельних випадків - жодного!

Нині в Україні вакцинувалися лише близько шістнадцяти тисяч людей. І лише однією дозою. Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки щепили більше ніж 85 мільйонів осіб. Та, схоже, першою країною з повним колективним імунітетом стане Ізраїль, там майже всі 9 мільйонів населення отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Аби колективний імунітет виробився в Україні, нам потрібно ще дуже багато доз. І здорового глузду.

Ніна Грушецька, Валерій Кузнєцов, Андрій Сокуренко

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