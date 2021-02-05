За словами міністра охорони здоров'я, в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, якою вакциною від COVID-19 він особисто готовий зробити щеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією.

"Будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована на території України... Будь-яка вакцина, що зареєстрована на території України, безпечна та ефективна для використання", - сказав він.

Степанов також нагадав, що в Україні будуть використовуватися три-чотири вакцини від коронавірусної хвороби.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Уперіод з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Леся Лещенко