Виняток становлять лише Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

У 22 областях України перевищено показники госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, виняток становлять лише Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Про це свідчать дані на порталі РНБО «Система охорони здоров'я України».

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Найбільше заповнені лікарні у Хмельницькій (83%), Миколаївській (76%), Львівській та Київській області (по 72%) областях, а також у Києві (80%).

Також зазначається, що у 21 області та у столиці рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 три дні поспіль перевищує встановлений показник у 60 осіб на 100 тис. населення.

Водночас найменше заповнені лікарні для пацієнтів з коронавірусною хворобою у Херсонській (на 25%), Луганській (35%) та Кіровоградській (40%) областях.

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Автор: Ганна Нагорна