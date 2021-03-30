В рамках механізму COVAX Індія отримала найбільшу кількість до вакцини від коронавірусу.

Більша частина призначених для бідних країн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва не покидала країну.

Про це пише Reuters.

Читайте такожЛюдство має рік на виготовлення вакцини від COVID-19 нового покоління – вченіВ рамках механізму COVAX Індія отримала найбільшу кількість до вакцини – 10 мільйонів доз – для населення. На другому місці – Нігерія з 4 мільйонами доз. Деякі країни світу узагалі ще не отримали жодної дози в рамках COVAX.

Сотні мільйонів індійських доз AstraZeneca складали основну частину першого замовлення для COVAX. 50 мільйонів доз повинні були доставити у квітні, але більша частина цієї партії відкладена через нові експортні обмеження Індії.

За даними джерела Reuters, Індія отримала свої 10 мільйонів доз раніше за інші країни, оскільки COVAX довелось чекати, поки ВООЗ схвалить вакцину для екстреного використання.

Дозвіл від ВООЗ отримали в середині лютого, тоді як Індія схвалила вакцину в січні й розпочала кампанію з імунізації. За весь час країна експортувала 64 мільйони доз AstraZeneca, що значно перевищує кількість зроблених щеплень у самій країні.

Ситуація з вакциною CoviShield: що потрібно знати

Щеплення в Україні роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

19 березня Степанов заявив, що півтора мільйона доз CoviShield (AstraZeneca) очікують на відправлення в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, Інститут сироватки крові). Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

24 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини CoviShield (AstraZeneca) до України може бути відкладено на певний термін.

За словами Радуцького, причиною цього стала інформаційна кампанія, розгорнута проти цієї вакцини в Україні.

Парламентар зазначив, що Міністерство закордонних справ отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв стосовно Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

Пізніше стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини від COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутрішній попит.

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Автор: Яна Ставська